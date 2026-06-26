Жителя Навлинского района отправили в колонию за самодельные пистолеты

Жителя Навлинского района приговорили к 6,5 годам колонии общего режима за незаконное изготовление оружия и боеприпасов к нему. Кроме того, 49-летнему мужчине назначили штраф в 120 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что брянец самостоятельно изготовил два пистолета по типу конструкции Токарева "ТТ". Они были пригодны для производства выстрелов. Мужчина сделал и патроны к ним. Оружие и боеприпасы он хранил у себя дома, пока опасные предметы не изъяли сотрудники УФСБ в феврале 2026 года.

Мужчина полностью признал свою вину. Приговор ему пока не вступил в законную силу.