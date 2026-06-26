Жителей Брянска уличили в воровстве цветов с городских клумб

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Жителей Брянска уличили в воровстве цветов с клумб. Тревогу бьют в городской администрации.

- Хотелось бы написать, что горожане бережно относятся к красоте, которая создаётся для всех нас, - говорят в мэрии. - Но не получается.

Вандалы украли цветы из сказочной кареты в Круглом сквере. На смотровой площадке на проспекте Ленина аккуратно из кашпо выкопали петунии. Вместе с контейнером пропали цветы на остановке "Строительный техникум".

В мэрии напоминают, что за кражу цветов с клумб предусмотрена административная ответственность по статье "Мелкое хищение". Могут назначить штраф от 1000 рублей до пятикратной стоимости похищенного. Если стоимость украденных цветов больше 2,5 тысячи рублей, наступает уголовная ответственность.

Несмотря на такие неприятность сотрудники дорожного управления продолжают украшать город растениями. 25 июня были посажены больше полутора тысяч растений на кольце у "Аэропорта". Это сальвии, бегонии, колеусы и бархатцы.

- Давайте создавать и беречь красоту вместе, - призывают в горадминистрации.