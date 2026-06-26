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НовостиОбщество26 июня 2026 19:32

В Брянске планируют обустроить сквер имени Ивана Поручикова

По задумке, он будет располагаться у дома, где жил Почетный гражданин Брянска и области
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Советская районная администрация.

Фото: Советская районная администрация.

В Брянске планируют обустроить сквер имени Ивана Яковлевича Поручикова. По задумке, он будет располагаться рядом с домом на улице Луначарской, где жил талантливый инженер, руководитель Брянского завода полупроводниковых приборов, председатель брянского облисполкома, Почетный гражданин Брянска и области.

Не дожидаясь официальных решений, сотрудники Советской районной администрации решили высадить у дома №45/9 по улице Луначарского 50 кустов кизильника.

В октябре прошлого года на фасаде дома открыли мемориальную доску Ивану Поручикову. По словам чиновников, работы здесь будут продолжены. Правда, они осложняются тем, что в районе будущего сквера под землей проходят инженерные коммуникации. Поэтому к планированию территории подключат специалистов, которые помогут грамотно организовать процесс.