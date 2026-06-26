Егор Ковальчук: дроны ВСУ мешали эвакуировать людей после атаки на автобус в Брянской области

Фото: Егор Ковальчук.

Дроны ВСУ примерно полтора часа мешали эвакуировать людей после атаки на белорусский автобус с детьми в Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора Егор Ковальчук на на Форуме регионов России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

- Меня и моего гомельского коллегу Ивана Ивановича Крупко в тот момент волновали исключительно самочувствие людей, состояние и необходимость как можно скорее оказать всю помощь, - отметил Егор Викторович. - Безусловно, первой задачей было доставить раненых в лечебные учреждения, тех, кто не пострадал - в пункты временного размещения. Это осложнялось оперативной обстановкой на месте, примерно 1,5 часа не давали это делать украинские дроны, потом угроза была ликвидирована с помощью мобильных огневых групп.

Напомним, автобус с юными белорусскими футболистами ехал в Геленджик из Гомельской области Белоруссии. В Почепском районе на федеральной трассе его атаковали дровами ВСУ. Погибла одна сопровождающая детей. Восемь человек получили травмы, из них шестеро - дети.

Российские следователи вместе с белорусскими коллегами установили военнослужащих ВСУ, которые отдавали преступный приказ, и непосредственных его исполнителей. Расследование уголовного дела по статье "Террористический акт" продолжается.