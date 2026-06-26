Брянские медики отправили компоненты донорской крови в Крым

Фото: Брянская областная станция переливания крови.

Брянская областная станция переливания крови направили большую партию компонентов донорской крови в Крым. Жители полуострова и военные медики каждый день сталкиваются с последствиями террористических атак ВСУ. Помощь здесь и сейчас особенно необходима.

Поставку реализовали в рамках контракта правительства России с Министерством обороны, сообщают в пресс-службе учреждения.

На полуостров отправили лиофилизированные компоненты. На этот раз сотрудники станции переливания дополнили поставку своими пожеланиями - скорейшего выздоровления пострадавшим защитникам и мирным жителям.

Ценный груз доставили военным медикам, которые выразили благодарность брянским донорам.