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НовостиПроисшествия26 июня 2026 11:44

Жителя Брянска на 10 лет отправили в колонию за смерть знакомой

Пьяный мужчина избил женщина на производственной базе на улице Щукина
Игорь ЗАЙЦЕВ

Жителя Брянска отправили на 10 лет в колонию строгого режима за смерть знакомой. Его обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что 4 апреля 54-летний мужчина находился на производственной базе на улице Щукина в Брянске. Он был пьян и поссорился с приятельницей. Горожанин избил женщину - наносил ей удары руками и деревянной палкой по телу и ногам. От полученных травм потерпевшая умерла в больнице на следующий день.

Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.