Ушел из жизни бывший руководитель Брянского общества глухих Евгений Бурмин

Фото: Брянское отделение ВОГ.

Ушел из жизни бывший руководитель Брянского регионального отделения Всероссийского общества глухих Евгений Бурмин. Ему было 56 лет, сообщают в пресс-службе ВОГ.

Евгений Владимирович посвятил свою жизнь служению людям и обществу. Он был председателем Брянского отделения ВОГ, директором Клинцовского социально-реабилитационного предприятия ВОГ, членом общественной палаты Брянской области. Кроме того, Евгений Бурмин был талантливым актером.

- Светлая память о Евгении Владимировиче навсегда останется в наших сердцах, - говорят коллеги. - Пусть добрые дела, к которым он приложил руку, продолжают жить и помогать людям.