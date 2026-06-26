В Брянске в отремонтированных школах появятся столовая, тир и конференц-зал

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в отремонтированных в этом году школах появятся столовая, тир и конференц-зал. Капитальный ремонт в высоком темпе идет в школах №32 и №33, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Работы стартовали в начале апреля.

В школе №32 устроили новую кровлю. Утепляют вентилируемый фасад. На втором и третьем этажах залили новые полы, покрасили кабинеты и коридоры, уложили плитку в санузлах. В здании полностью заменят инженерные коммуникации: водопровод, электрику, канализацию и отопление. В классах появится новая мебель у оборудование для учебы.

Самое главное - после ремонта в школе №32 появится собственная столовая. Раньше обеда для школьников привозили. Теперь в пищеблоке смогут готовить холодные и горячие блюда. Школу обещают открыть после ремонта 1 сентября. Учиться в ней будут 400 учеников в одну смену.

В школе №33 рабочие штукатурят стены и красят кабинеты, прокладывают новую электрику, монтируют отопление, канализацию и сантехнику. После ремонта в школе появится тир и конференц-зал. А школьный музей получит новое помещение.

В кабинеты установят новую мебель, интерактивные доски. Новое оборудование появится в медицинском кабинете. Локальная сеть интернета будет в каждом классе.