На брянской границе четверо военнослужащих приняли крещение

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

На границе в Брянской области четверо военнослужащих 25 июня приняли крещение. Таинство совершили заведующий епархиальным отделом по взаимодействию с ГУ МЧС России по Брянской области, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» иерей Иоанн Выхованец и настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери навлинского села Алешенка иерей Сергий Цыбин. Священники не первый раз отправились на границу.

Они договорились с командованием. Выехали из Брянска в три часа ночи. В приграничных районах к священнослужителям присоединились военнослужащие, у которых были средства защиты. Командир роты предупредил: "Если увидим беспилотник, съезжаем в кювет, выбегаем из машины и разбегаемся в лес". К ту ночь трасса оказалась чистой, ни один детектор не зафиксировал опасности.

На месте священники, в первую очередь, покрестили ребят. Военнослужащие постоянно находятся в жестких и опасных условиях. Они захотели принять крещение и обратились к батюшкам с просьбой о совершении таинства.

Уже после прошел молебен о здравии. Все желающие исповедались и причастились.

- Четыре бойца сегодня удостоились четырех таинств: Крещения, Миропомазания, Исповеди и Святого Причастия, - рассказали священнослужители. - Мы объяснили им, что, несмотря на их недавнее крещение, они могут исповедаться, если на совести остались моменты, в которых они раскаиваются. Бойцы воспользовались этой возможностью, и после исповеди все причастились.

Священники привезли бойцам гуманитарную помощь. Военнослужащих порадовали домашними пирожками. По просьбе бойцов приобрели гвозди и скобы, волонтеры передали маскировочные сети.