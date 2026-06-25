В Брянске виновнице ДТП, где пострадал годовалый ребенок, заменили условный срок реальным

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске виновнице ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок, заменили условный срок реальным. Женщина, жительница Москвы, будет отбывать наказание в колонии поселении. Суд первый инстанции в Навлинском районе назначил ей три года лишения свободы условно и лишил водительских прав на два года. Кроме того, в пользу пострадавших взыскали полмиллиона рублей в качестве компенсации за моральный вред.

В суде установили, что пьяная женщина была за рулем автомобиля "Митцубиси Паджеро Спорт 2". Она не уступила дорогу, двигаясь по второстепенной дороге. По главной ехал другой автомобиль, "Ауди 80". Автомобилистка спровоцировала автоаварию, в которой серьезно пострадал малыш, пассажир второй иномарки.

Женщина частично признала вину, отрицая, что была пьяна. Она утверждала, что выпила успокоительное после случившейся аварии, так как было в шоковом состоянии.

Апелляцию потерпевшей стороны 25 июня рассмотрели в Брянском областной суде, сообщают в объединенной пресс-службе брянских судов.

- В апелляционной жалобе представитель потерпевшего просил приговор изменить, ужесточив назначенное наказание, - говорят в суде. - Автор жалобы указывал на то, что осужденная не предприняла необходимых мер для заглатывания вреда и фактически не признала вину.

Суд решил, что осужденная сможет исправиться, только отбыв реальный срок. Поэтому отправил ее в колонию-поселение.