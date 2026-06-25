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НовостиОбщество25 июня 2026 20:26

В Брянске успешно провели сложную органосохраняющую операцию

Женщине репродуктивного возраста сохранили матку
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске в городской больнице №2 успешно провели сложную органосохраняющую операцию. Женщине репродуктивного возраста удалось сохранить матку, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области.

Пациентка поступила в стационар гинекологического отделения больницы с диагнозом «Гигантская миома матки». Тело матки было увеличено до размеров, соответствующих плоду на 10-11 неделях беременности. Операцию проводил лечащий врач - Александр Александров. Он выбрал малоинвазивный метод хирургического вмешательства.

- В отделении оперативной гинекологии Брянской городской больницы №2 была выполнена высокотехнологичная органосохраняющая операция – миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с применением видеоэндоскопических технологий, - говорят в областном департаменте здравоохранения.

Операция прошла без осложнений. Пациентка быстро пошла на поправку. На девятый день женщину уже выписали домой.