В Брянске молодого человека осудили за то, что отдал свою банковскую карту мошенникам

В Брянске 24-летнего жителя Бежицкого района осудили за то, что он отдал свою банковскую карту мошенникам. Молодой человек предоставил доступ к онлайн-банку и к номеру телефону, к которому привязана карта, третьему лицу. За это он получил вознаграждение - пять тысяч рублей.

Банковскую карту использовали мошенники, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. На нее поступили деньги, которые похитили у жителя Орловской области.

Осужденного молодого человека приговорили к 280 часам обязательных работ. Также суд конфисковал у него пять тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.