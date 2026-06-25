Брянские полицейские поймали мошенницу, которая похитила 390 тысяч рублей у пенсионерки

В Брянске поймали мошенницу, которая похитила 390 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки. На женщину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Днем в квартиру жительницы Советского района позвонила незнакомая женщина. Она представилась медицинским работником. Мнимая медсестра разрекламировала чудодейственные БАДы, которые избавят старушку от всех болезней. Пенсионерка решила приобрести чудо-средство и пошла в комнату за деньгами. Незваная гостья приметила, что хозяйка квартиры доставала деньги из сумки, спрятанной в шкафу.

Когда незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила, что у нее пропала крупная сумма денег.

- Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Брянску выяснили, что к мошенническому присвоению денег причастна 46-летняя жительница Рязанской области, уже имеющая судимость за схожее преступление, - говорят в пресс-службе брянской полиции. - Злоумышленница была задержана полицейскими по месту жительства и доставлена в Брянск.

На допросе задержанная рассказал, как украла деньги. Пока хозяйка квартиры была на кухне, она якобы пошла в санузел, а сама в это время опустошила тайник пенсионерки. Похищенные деньги она потратила на свои нужды. Пока шло следствие, женщина вернула потерпевшей 240 тысяч рублей.

На данный момент завершили расследование уголовного дела, задержанной предъявили обвинение в мошенничестве.