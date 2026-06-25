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НовостиПроисшествия25 июня 2026 9:09

В Брянске из-за сварки сгорели сарай, навес, гараж и автомобиль

Пожар тушили на площади 79 квадратных метров
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Фокинском районе Брянска произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем во время сварочных работ. На улице Славянской сгорели сарай, навес, гараж и автомобиль внутри. ЧП случилось 24 июня, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Возгорание распространилось на площадь 70 квадратных метров. От МЧС пожар тушили семь человек и две единицы техники.

Всего за прошедшие сутки в Брянской области зарегистрировали 13 пожаров: это горящий мусор, трава, пожары в бесхозные строения и в одном частном доме.