Молодого предпринимателя из Брянска осудили за мошенничество с субсидией

Молодого предпринимателя из Брянска осудили по уголовному делу за мошенничество с субсидией из бюджета. В суде установили, что 27-летний житель города, который был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, обратился в департамент экономического развития региона осенью 2023 года. Он просил предоставить ему субсидию на открытие точки общественного питания.

Молодому человеку предоставили грант на развитие предпринимательской деятельности в сумме 500 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Но мужчина эти деньги потратил не по назначению.

- Своими противоправными действиями мужчина причинил бюджету Брянской области имущественный ущерб в крупном размере, - говорят следователи. - Преступление выявлено прокуратурой Брянской области.

Осужденному назначили полтора года условного срока и штраф 40 тысяч рублей. Полмиллиона субсидии он уже вернул в бюджет Брянской области.