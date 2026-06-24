В Брянске супружескую пару отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков

В Брянске супружескую пару из Московской области отправили в колонию за попытку сбыть наркотики. В суде установили, что муж и жена в Подмосковье получили бесконтактным способом около 14 граммов наркотика. Часть они разложили в закладках в Фокинском районе Брянска, остальное хранили у себя дома.

Довести дело до конца супруги не успели. 3 февраля 2026 года их задержали полицейские. Запрещенные вещества изъяли.

Женщину приговорили к десяти годам колонии общего режима. Ее соучастник получил девять лет колонии строгого режима.

- Мобильные телефоны, при помощи которых подсудимые осуществляли деятельность, направленную на сбыт наркотических средств, конфискованы и обращены в доход государства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.