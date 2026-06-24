Врио губернатора Егор Ковальчук потребовал привести в порядок официальные пляжи в Брянске

Фото: Егор Ковальчук.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Его Ковальчук потребовал от градоначальников в кратчайшие сроки привести в порядок официальные пляжи в Брянске. Их внешний вид и санитарное состояние оставляют желать лучшего.

В Брянске официально разрешены для купания семь пляжей. Традиционно, это два пляжа на Десне в Бежицком и Володарском районах, пляж на озерах: Мутном, Керамзитном, Орлик-5, ДСК и ГРЭС в Белых Берегах.

Всего в регионе открыты для купания 31 официальный пляж. На них дежурят спасатели и создана инфраструктура. В приграничных районах пляжи остаются закрытыми.

- Сложная оперативная обстановка не позволила в этом году открыть купальный сезон в нескольких муниципалитетах, - написал Егор Ковальчук. - Пляжи закрыты, но люди все равно идут туда отдыхать. Все принятые меры — необходимость, все делается именно для вашей защиты, прошу с пониманием отнестись к ситуации. Нам нужно сделать все, чтобы избежать массового скопления жителей у водоемов.

Напомним, на озере Новое в Унече 23 июня произошла трагедия - утонули 15-летний и 16-летний подростки. Глава региона отметил, что дети всегда должны находиться под присмотром взрослых.