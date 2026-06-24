После гибели двух подростков на озере в Унече завели уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

После гибели двух подростков, 15 и 16 лет, на озере в Унече брянские следователи завели уголовное дело. Трагедия случилась во вторник, 23 июня.

По версии следствия, вечером 23 июня четверо знакомых друг с другом подростков отправились на озеро Новое в Унече. Двое тебя не умели плавать. Все четверо зашли в воду и начали плыть от берега. Двое ребят, которые не умели плавать, не сумели вернуться и утонули.

Тело одного ребенка вытащил из воды матрос-спасатель, который дежурил на пляже. Тело второго подростка обнаружили водолазы.

- Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей и очевидцев произошедшего, назначил необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.