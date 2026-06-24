В Брянске поставщик через суд требует заплатить за оборудование Медицинский Сеченовский предуниверсарий

В Брянске индивидуальный предприниматель через суд требует заплатить за поставленное оборудование Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области. Заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке. Поставщик просит Арбитражный суд признать это решение недействительным, сообщают в пресс-службе суда.

Между предпринимателем и Сеченовским предуниверсарием был заключен договор на поставку оборудования для пищеблока. По его условиям, оборудование нужно было доставить уже к 29 мая 2026 года. Но договор со стороны заказчика был подписан только 20 мая. Поэтому у поставщика оставалось очень мало времени для исполнения.

- Ситуация также усугублялась тем, что оборудование является нестандартным и изготавливается на заказ, а завод-изготовитель находился на майских каникулах до 19 мая 2026 года, - говорится в исковом заявлении.

1 июня ответчик решил отказаться от исполнения договора, ссылаясь на нарушение срока поставки. Предприниматель привез оборудование 2 июня. Предприниматель предполагает, что со стороны заказчика имело место злоупотребление правом и нарушение принципа добросовестности, поэтому он обратился в арбитражный суд.