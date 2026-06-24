Не только стадионы: брянский спорт ищет новые форматы

Дворец единоборств имени Артёма Осипенко по-прежнему остаётся главным центром притяжения - здесь бесплатно тренируются более 1600 детей по 11 направлениям.

Брянская область занимает одно из лидирующих мест в ЦФО по числу спортивных объектов: более 200 сооружений, обеспеченность - 87,3%. На бумаге - отлично. На деле - удовлетворённость жителей условиями для занятий спортом едва переваливает за 60%. Разрыв нешуточный, и он требует объяснения.

Знаешь ли ты, что рядом?

Как выяснилось, причина проста до обидного: многие жители не подозревают, что нужный им спортивный объект - в буквальном смысле через дорогу. Новый руководитель региона обратил на это внимание и поставил конкретную задачу: областная программа развития спорта должна работать не только на строительство, но и на вовлечение. Больше форматов для семей с детьми, дошкольников и старшего поколения. Больше живых мероприятий. И - важный сигнал - пространство для идей самих жителей.

Стройка не останавливается

Пока программу дорабатывают, инфраструктура продолжает расти. В этом году по государственной программе появятся семь малых площадок - в Сельцо, Суземке, посёлках Мичуринском, Найтоповичах и Лопандино, а также в сёлах Ольховка и Красный Рог. Четыре «умные» площадки - в Брянске, Замишево, Ивоте и Любохне - оснащены тренажёрами с QR-кодами: наведи камеру - получи инструкцию по упражнению. Ещё 11 площадок возводятся в рамках благотворительного проекта в разных городах и сёлах региона.

Открылся современный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в Унече, аналогичный заработал в Локте, ещё один достраивается в Клетне. Дворец единоборств имени Артёма Осипенко по-прежнему остаётся главным центром притяжения - здесь бесплатно тренируются более 1600 детей по 11 направлениям.

Проекты, которых раньше не было

Среди новинок - первая в России Академия женского бокса при поддержке депутата Госдумы и чемпиона мира Николая Валуева. Участок рядом с кадетским корпусом в Брянске уже выбран, финансирование планируют получить по федеральным программам. Почва для такого центра есть: брянские спортсменки входят в состав сборной страны, являются чемпионками Европы, а Елена Бабичева носит звание мастера спорта международного класса.

На базе аэроклуба ДОСААФ открылась юношеская планерная школа. В Жуковке для воспитанников школы-интерната имени Героя России Андрея Титова строят картодром. А Брянская областная федерация футбола выиграла президентский грант: в ближайшие полтора года сотни детей из малых городов и приграничных районов смогут тренироваться бесплатно.

Источник – сайт АиФ-Брянск