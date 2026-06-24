В Брянске у спортивной школы "Торпедо" появится первая "умная" площадка

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске у спортивной школы "Торпедо" в Бежицком районе появится первая в городе "умная" спортплощадка. Оборудование будет оснащено QR-кодами и доступом к интернету. Это позволит горожанам узнавать о загруженности площадки, выбирать время и индивидуальную программу тренировки.

На "умной" площадке можно будет заниматься футболом, баскетболом, волейболом и воркаутом. На ней установят тренажёры для силовых тренировок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На данный момент подрядчик выровнял основание, уложил текстиль и засыпал щебенку. По периметру установили столбы для освещения. На следующем этапе подведут электрику и заасфальтируют площадку. После установят оборудование. Завершат работы на объекте в августе 2026 года.

Воспользоваться площадкой сможет любой горожанин.