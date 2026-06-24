В Брянской области подешевели овощи и фрукты, но подорожал сахар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области в мае подешевели овощи и фрукты, но подорожал сахар. Данными об инфляции за месяц поделилось региональное отделение Банка России.

По данным Росстата, цены в регионе выросли в целом на 0,1%, если сравнивать показатели мая и апреля 2026 года. Годовая инфляция замедлилась до 4,2% в Брянской области. Она остается ниже, чем по всей стране, где она составляет 5,3%.

Овощи и фрукты стали дешевле на 9,6%. Продолжают дешеветь огурцы и помидоры. Расходы на отопление и освещение теплиц весной снижаются. К тому же, в Брянской области увеличилось производство овощей. Меньше стали стоить импортные перцы, апельсины и бананы. Это связывают с укреплением рубля.

В регионе по сравнению с апрелем в мае подорожал сахар. Это объясняют сезонным сокращением запасов. Производство сахара начнется во второй половине года, когда соберут урожай сахарной свеклы.

Из непродовольственных товаров больше всего подешевели инструменты и оборудование из-за снижения сезонного спроса на него.

Из сферы услуг снизились цены на зарубежный отдых. В некоторых странах закончился высокий сезон. Кроме того, немного укрепилась российская валюта.

Годовая инфляция в России замедляется. В целях Банка России - снизить годовую инфляцию по стране до 4%.