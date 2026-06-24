В Брянске из горящей многоэтажки спасли пять жильцов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Володарском районе Брянска из горящей многоэтажки спасли пять жильцов. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Сообщение о пожаре на улице Есенина поступило на пульт дежурного МЧС в 20.24 во вторник, 23 июня, сообщают в пресс-службе спасательного ведомства.

- На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №4 и ПСЧ №5 г.о. Брянск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы, - говорят спасатели.

Уже через 20 минут, в 20.44, огонь потушили. Жильцов вывели из подъезда с помощью спасательных масок. К сожалению, пострадала хозяйка квартиры, где случился пожар.

На тушение пожара выезжали 20 человек и восемь единиц техники. Дознаватель МЧС выяснит причину возгорания.