В Унече на озере утонули два подростка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Унече на озере Новое утонули два подростка 15 и 16 лет. Трагедия случилась во вторник, 23 июня, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Тело одного из ребят из воды достал матрос-спасатель пляжа. Тело второго ребенка подняли водолазы "Управления по делам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций города Брянска".

Специалисты выясняют, как и почему произошла трагедия.

В областной прокуратуре напоминают, что в Брянской области действует запрет на нахождение детей до 16 лет у водоемов без родителей и законных представителей. Родителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Но цена несоблюдения этого запрета может быть гораздо выше. Берегите своих детей!