В Почепе с МУПа требуют больше восьми миллионов рублей за загрязнение реки Судость

В Почепе с МУПа требуют взыскать больше восьми миллионов рублей за загрязнение реки Судость. Исковое заявление от Управления Росприроднадзора поступило в Арбитражный суд Брянской области, так как добровольно эту сумму коммунальное предприятие платить не захотело.

Во время паводка сотрудники Росприроднадзора приехали с проверкой акватории реки Судость и ее поймы в Почепском районе. Оказалось, что с очистных сооружений, которые эксплуатирует МУП, происходит сброс неочищенных сточный вод.

- Исследование отобранных проб сточных вод показало наличие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, что свидетельствует о причинении вреда водному объекту – реке Судость, - говорится в исковом заявлении.

Предварительное судебное заседание по этому делу назначили на 1 июля.