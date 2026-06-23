Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2026 18:03

На автовокзале в Почепском районе водитель автобуса сбил женщину в наушниках

Пострадавшую после назначения лечения отпустили домой
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

На автовокзале в Почепском районе водитель автобуса "Мерседес-Бенц" при движении задним ходом сбил пешехода. ДТП произошло 22 июня в 11.20, сообщают в Госавтоинспекции Брянской области.

52-летний водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 54-летнюю женщину, которая шла позади машины. Пострадавшую медики отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские выяснили, что женщина передвигалась по автовокзалу в наушниках. За это ее оштрафовали. На водителя завели административные дела за то, что он оставил место ДТП, и за саму аварию. Ему грозит лишение прав или административный арест.