На автовокзале в Почепском районе водитель автобуса сбил женщину в наушниках

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

На автовокзале в Почепском районе водитель автобуса "Мерседес-Бенц" при движении задним ходом сбил пешехода. ДТП произошло 22 июня в 11.20, сообщают в Госавтоинспекции Брянской области.

52-летний водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 54-летнюю женщину, которая шла позади машины. Пострадавшую медики отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские выяснили, что женщина передвигалась по автовокзалу в наушниках. За это ее оштрафовали. На водителя завели административные дела за то, что он оставил место ДТП, и за саму аварию. Ему грозит лишение прав или административный арест.