В Брянске прокуратура требует 300 тыс. рублей с администрации за травму ребенка на детской площадке

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокуратура требует компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке. Ответчиком выступает орган местного самоуправления. Небезопасный игровой комплекс находится в Володарском районе Брянска.

С начала 2026 года прокуратура обнаружила в регионе 170 игровых и спортивных площадок, аттракционов, которые эксплуатируются с нарушениями. За техническим состоянием некоторых площадок совсем не следили. На выступающих элементах не было заглушек, на площадке отсутствовало ударопоглощающее покрытие, качели и горки были сломаны, некоторые элементы плохо закреплены. На некоторых комплексах частично отсутствовало ограждение, на площадке находились опасные предметы и неровности, не было табличек с правилами эксплуатации и номерами экстренных служб.

После прокурорских проверок 22 детских площадки были приведены в порядок.

- Устранение остальных нарушений контролируется, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По всем фактам травмирования детей на спортивно-игровых площадках проводятся проверки, принимаются меры к взысканию с виновных лиц вреда, причиненного жизни и здоровью детей, и компенсации морального вреда.