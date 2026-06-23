В Брянске 17-летний подросток убил мужчину ударом кулаком в лицо

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Брянске 17-летнего подростка обвиняют в смерти прохожего. Молодого человека отправили в СИЗО на два месяца. Следователи завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 13 июня парень поссорился с 50-летним мужчиной на остановке общественного транспорта в Советском районе Брянска. Он ударил своего оппонента кулаком по лицу. Спустя некоторое время потерпевший умер на месте происшествия.

- Необходимо дать оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.