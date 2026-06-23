На брянских кольцевых развязках высадят 1300 саженцев кустарников и многолетников

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на кольцевых развязках высадят 1300 новых кустарников и многолетних цветов. Новые растения появятся на кольцах у Первомайского моста, на улице Флотской, на проспекте Московском. Цветами и кустарниками украсят привокзальную площадь, бульвар Щорса, улицу Тельмана и объездную дорогу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Многие растения впервые высадят на городских клумбах. Это кустарники спирея Грифшейн, барбарис Тунберга, дёрен пестролистный. К ним добавят многолетние цвета - котовник Фассена, хосту и канны.

В этом сезоне на городских клумбах уже высадили 192 тысячи различных цветов и растений.