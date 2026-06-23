В Брянской области прорабатывают дополнительные меры поддержки учителей

Фото: Егор Ковальчук.

В Брянской области прорабатывают дополнительные меры социальной поддержки учителей. Это молодые учителя на селе и другие педработники. Этот вопрос обсуждали на заседании региональной Общественной палаты 23 июня, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук.

Поступило предложение увеличить оклады учителей за счет "переноса" компенсационной выплаты в оклад. Обсуждали также законодательные инициативы, касающиеся казачества.

По словам главы региона, часть вопросов уже прорабатывают профильные службы. Но некоторые проблемы нуждаются в конкретных предложениях, причем не всегда это касается финансовой поддержки. Существуют и другие варианты, которые помогли бы сделать жизнь педагогов лучше.