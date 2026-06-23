В Брянске начали реконструировать Бордовичский забор

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске начали работы на Бордовичских водопроводных очистных сооружениях. Подрядчик обустроил траншею и подготовил 800 метров трубы диаметром 700 мм, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На другом участке водовода строители ведут подготовительные работы и ждут поставки материалов, чтобы заменить трубы. Напомним, реконструкцию Бордовичского водозабора планируют закончить к концу 2028 году.

В Брянске для повышения качества питьевой воды работы идут сразу на четырех объектах. Кроме Бордовичского водозабора, который обеспечивает питьевой водой больше половины жителей города, в поселке Белые Берега ремонтируют теплотрассу на улице Строителей. Рабочие заменили больше 200 метров труб на транзитных участках цокольных этажей жилых домов, установили больше 330 метров новых воздушных труб и проложили 670 метров подземных участков теплотрассы.

В Володарском районе на водозаборном сооружении технологического комплекса «Деповский» уложили силовой кабель от подстанции к скважине. Подрядчик проложил водопровод и продолжил монтировать колодцы.