Фото: Брянская областная станция переливания крови.

Брянская медсестра стала уникальным изоиммунным донором. Юлия Брагинец работает в женской консультации поликлиники №4. На работе она каждый день сталкивается с проблемой резус-конфликта у беременных женщин. Пациенткам она вводит антирезусный иммуноглобулин, чтобы женщины смогли выносить здорового ребенка.

Юлия Евгеньевна - обладательница редкой группы крови. Она решила стать донором и сдала плазму в Брянской областной станции переливания крови.

- Изоиммунные доноры не просто сдают плазму, - говорят в пресс-службе станции. - Они проходят дополнительное комплексное обследование, при необходимости иммунизацию и реиммунизацию. Донации такие доноры совершают строго на регулярной основе.