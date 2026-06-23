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НовостиОбщество23 июня 2026 11:53

В Брянске отремонтируют дорогу к озеру Орлик

Работы уже начались на улице Брянской
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отремонтируют дорогу, которая ведет к пляжу на озере Орлик-5. Работы на улице Брянской в поселке Октябрьский Бежицкого района уже начались, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик сфрезеровал старый асфальт, построил тротуары с щебеночным основанием.

Теперь предстоит уложить новый асфальт. На дороге появятся светофоры и искусственная неровность, которых здесь не было. На улице Брянской в завершение ремонта установят дорожные знаки и нанесут разметку.

В этом году немного привели в порядок дорогу к Центральному пляжу в Бежице на реке Десне. Она проходит по дворам многоквартирных домов, поэтому горадминистрация ремонтировать ее не спешила, ссылаясь на то, что это обязанность управляющих компаний.