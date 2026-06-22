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НовостиОбщество22 июня 2026 15:48

В Навле подрядчику объявили предостережение из-за нарушения сроков строительства жилья для детей-сирот

На строительную площадку выезжал прокурор района
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: прокуратура Брянской области.

Фото: прокуратура Брянской области.

В Навле объявили предостережение должностному лицу подрядчика из-за возможного нарушения сроков строительства жилья для детей-сирот. На строительную площадку выезжал прокурор Навлинского района Олег Бурдель. Он встретился с представителями заказчика и подрядчика, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Два дома на девять квартир каждый должны появиться на улице Чапаева в Навле. Сроки окончания работ по контракту - четвертый квартал 2026 года. Заказчиком работ является администрация Навлинского района. Дома строит подрядчик "Монолитстрой" из Брянска.

На встрече обсудили соблюдение графика выполнения работ. И как сделать так, чтобы сроки строительства не нарушались.

Сроки строительства будут находиться на контроле надзорного ведомства.