В Навле подрядчику объявили предостережение из-за нарушения сроков строительства жилья для детей-сирот

Фото: прокуратура Брянской области.

В Навле объявили предостережение должностному лицу подрядчика из-за возможного нарушения сроков строительства жилья для детей-сирот. На строительную площадку выезжал прокурор Навлинского района Олег Бурдель. Он встретился с представителями заказчика и подрядчика, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Два дома на девять квартир каждый должны появиться на улице Чапаева в Навле. Сроки окончания работ по контракту - четвертый квартал 2026 года. Заказчиком работ является администрация Навлинского района. Дома строит подрядчик "Монолитстрой" из Брянска.

На встрече обсудили соблюдение графика выполнения работ. И как сделать так, чтобы сроки строительства не нарушались.

Сроки строительства будут находиться на контроле надзорного ведомства.