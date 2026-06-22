В Брянске при пожаре в пятиэтажке спасли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске при пожаре на улице Олега Кошевого в Фокинском районе спасли трех человек. Пожар случился ночью 21 июня. Сообщение о нем поступило дежурному ЦУКС в 3.32, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали пожарные, полицейские, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. Оказалось, что горит кухня в квартире пятиэтажного дома.

- В 03:40 возгорание локализовано, в 03:41 ликвидировано, - говорят в спасательном ведомстве.

Трех человек вывели из подъезда с применением спасательных масок. Всего в ликвидации пожара принимали участие 19 человек, семь единиц техники. Из них от МЧС России - девять человек и три единицы техники.