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НовостиОбщество22 июня 2026 5:03

В Брянской области капитально отремонтируют дорогу от федеральной трассы до Жуковки

На работы выделили 180 миллионов рублей
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Брянской области капитально отремонтируют дорогу от федеральной трассы, ведущей в Смоленск, до города Жуковки. Работы обойдутся в 180 миллионов рублей. Кстати, изначальная стоимость контракта составляла 225 миллионов рублей. Но победивший в аукционе подрядчик, фирма "Дубровкаагропромдорстрой", снизила цену на 45 миллионов рублей.

По контракту, работы должны завершить 13 ноября 2026 года. Гарантия на дорогу будет составлять десять лет.

Кстати, на дороге до Жуковки уже шли ремонтные работы на небольшом участке, когда разрушилась водопропускная труба под дорожным полотном в Летошниках.