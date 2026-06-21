Представители властей отправились в приграничное брянское село Понуровка

Фото: Егор Ковальчук.

Представители властей 21 июня по поручению врио губернатора Брянской области отправились в приграничное село Понуровка Стародубского района. На место прибыли заместители губернатора, глава Стародубского муниципального округа, ответственные службы.

По словам Егора Ковальчука, в селе сложилась непростая ситуация из-за постоянных обстрелов ВСУ, но все же она контролируемая. В селе есть электроэнергия, вода, работает сельский магазин, заводят все необходимые товары и продукты. Инициативная группа местных жителей составила список вопросов, среди которых график движения муниципального автобуса, обеспечение лекарствами, стабильная связь. Как отметил врио губернатора, часть из них уже решена.

- В любой, самой непростой ситуации главное — выслушать людей, чтобы они понимали, что не брошены и могут рассчитывать на помощь и поддержку, - написал Егор Викторович. - Работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Время сейчас сложное, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации.