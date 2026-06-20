В Брянской области один выпускник набрал сто баллов по профильной математике

Иван Чупин. Фото: департамент образования и науки Брянской области.

В Брянской области один выпускник набрал сто баллов на ЕГЭ по профильной математике. Иван Чупин учился в Брянском городском лицее № 2 им. М.В. Ломоносова. В этом году он стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.

ЕГЭ по профильной математике сдавали 8 июня. Этот предмет выбрали 2854 ученика. В департаменте отмечают, что число участников экзамена по сравнению с прошлым годом возросло, что свидетельствует о росте интереса к инженерным и техническим специальностям. Высокие баллы, от 80 до 99, получили 490 выпускников, что составило 17 процентов от общего числа.

- Минимальный порог для поступления в вузы по профильной математике составляет 27 баллов, - говорят в профильном департаменте.