В Брянской области нашли кость с орнаментом возрастом 80 тысяч лет

Фото: скриншот с видео.

В Брянской области археологи нашли уникальный артефакт – кость с орнаментом возрастом около 80 тысяч лет. О находке рассказал антрополог Станислав Дробышевский на лекции в национальном центре «Россия» 19 июня. Кость обнаружили на раскопках стоянки древнего человека в селе Хотылево под Брянском.

Находка доказывает, что древние люди занимались искусством. Пока это единственное в мире подтверждение творческих способностей неандертальцев за всю 200-летнюю историю исследований. Увидеть незаметный для глаза рисунок помогло лазерное сканирование. Расшифровать, что изобразили древние люди, пока не удалось.

- До сих пор были сомнения, способны ли были неандертальцы на искусство, - отметил доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Станислав Дробышевский. - Теперь мы точно знаем, что способны. Потенциал у них был, они делали. Но это всего одна штучка на сотни стоянок.