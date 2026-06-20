На Брянской станции переливания крови успешно провели испытания нового компонента

Фото: Брянская областная станция переливания крови.

На Брянской областной станции переливания крови успешно провели испытания нового компонента под рабочим названием «лиофилизированные тромбоциты». Его создали в начале июня после полутра месяцев работы. Впереди долгий путь, чтобы внедрить новый компонент в клиническую практику.

В субботу, 20 июня, «лиофилизированные тромбоциты» проверили по показателям качества, как того требуют нормативные документы.

- Контроль показал, что клетки тромбоцитов сохраняются на протяжении семи суток после этапа лиофилизации, что соответствует аналогичному сроку годности и хранения стандартного компонента крови — концентрата тромбоцитов в добавочном растворе, - говорят в пресс-службе Брянской областной станции переливания крови. - Сегодняшний контроль показывает, что мы движемся в правильном направлении.

Радостной новостью с коллегами поделились накануне Дня медицинского работника, который в 2026 году выпал на 21 июня.