В Брянской области в 2026 году должны снести 29 аварийных домов

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области в 2026 году планируют снести 29 аварийных домов. Пока работы завершили на четырех объектах, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Всего в регионе сносу подлежат 44 расселенных многоквартирных дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

Часто получается так, что дом расселен и еще долго стоит перед тем, как его снесут. Заброшенные строения представляют опасность: в них могут забраться подростки, бывают случаи пожаров.

В этом году благодаря вмешательству прокуратуры ограничили доступ к 11 аварийным домам, которые находятся в Бежицком, Советском и Фокинском районах Брянска, а также в Клинцах. До этого доступ закрыли к 33 расселенным многоквартирным домам в Володарском районе Брянска, Брасовском, Мглинском и Трубчевском районах.