В Брянске отремонтировали улицу Бондаренко в Советском районе

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска завершили капитальный ремонт улицы Бондаренко, которая проходит по частному сектору, параллельно улице Дуки. Кроме того, на ней расположен пожарно-спасательный центр. Асфальт на улице лежал фрагментарно, тротуаром и вовсе не было.

Подрядчик трудился на объекте один месяц, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. За это время на улице Бондаренко уходили новый асфальт, оборудовали тротуар, который в районе пожарно-спасательного центра замостили плиткой. Все съезды с тротуаров к домам оборудованы пандусами. На улице установили 29 дорожных знаков и сделали четыре пешеходных перехода.

На приемке дороги представители Всероссийского общества инвалидов отметили, что пандусы слишком крутые. Это нужно исправить. Кроме того, убрать оставшийся строительный мусор. После исправления замечаний дорогу примут в эксплуатацию.

Стоимость ремонта составила 13 миллионов рублей.