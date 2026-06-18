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НовостиПроисшествия18 июня 2026 4:35

Не пострадавшие после атаки ВСУ пассажиры автобуса в Брянской области приехали домой в Белоруссию

Один день они провели в пункте временного размещения в Почепе
Игорь ЗАЙЦЕВ

Не пострадавшие после атаки ВСУ пассажиры автобуса в Брянской области вечером 17 июня уже были дома в Гомельской области Белоруссии. Об этом рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Весь день 36 пассажиров находились в пункте временного размещения, который оперативно развернули в Почепе. Их обеспечили всем необходимым, оказали психологическую помощь.

В Белоруссию они отправились под охраной сопровождающей колонны.

- Желаю и детям, и взрослым как можно скорее прийти в себя, душевных и физических сил! - написал глава региона.