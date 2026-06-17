Врио брянского губернатора Егор Ковальчук навестил пострадавших после атаки ВСУ в больнице

Фото: Егор Ковальчук.

Временно исполняющий обязанности брянского губернатора Егор Ковальчук навестил пострадавших после атаки ВСУ по автобусу в больнице. Граждан Белоруссии госпитализировали в хирургический корпус Брянской областной детской больницы, который недавно построили.

- Дети очень напуганы, такое пережить... - делится Егор Ковальчук. - Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить.

Один мальчик находится в реанимации. С ним рядом мама, она тоже ехала в этом автобусе.

По словам врио губернатора, жизни детей ничего не угрожает.

В ближайшее время в Брянск приедет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф. Они специализируются на определенных видах травм, которые получили граждане Белоруссии при атаке беспилотником - баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, пострадавших могут перевезти в Москву. Брянские медики делают все возможное.

Белорусские специалисты пока приехали в Почеп, где остались те пассажиры, которые не пострадали. 36 человек остаются в пункте временного размещения, который оперативно развернули на месте. С пережившими атаку БпЛА работают психологи.

- Очевидно, что это был совершенно осознанный удар по гражданскому транспорту на оживленной трассе, - отметил глава региона. - На этом же участке дороги сегодня были и другие инциденты с транспортными средствами, часть трассы была перекрыта.