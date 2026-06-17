Появились кадры из больницы в Брянске, куда госпитализировали пострадавших в теракте ВСУ

Появились кадры из больницы Брянска, куда отвезли пострадавших после теракта ВСУ граждан Белоруссии. Госпитализированы восемь человек, шестеро из них - дети. Трое находятся в тяжелом состоянии. Это тренер-преподаватель и двое детей. За их жизни борются врачи.

Из Белоруссии в Брянск направили три реанимационные бригады. Они дополнены еще 11 специалистами. Из Минска приедут врачи республиканского уровня, из Москвы - из федерального Центра медицины катастроф. Группой белорусских медиков руководит первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Первые кадры из Брянской больницы, куда доставили пострадавших при атаке ВСУ на автобус Видео: телеграм-канал News.by

Владимир Путин позвонил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и просил принять меры, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим от теракта в Брянской области.

Пострадавших детей и взрослых в больнице навестил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.