Появилось видео с места атаки ВСУ белорусского автобуса с детьми в Брянской области

Появилось видео с места атаки ВСУ белорусского автобуса с детьми-футболистами в Брянской области. На месте продолжают работать следователи СКР в рамках уголовного дела, которое завели по статье "Террористический акт".

- К расследованию подключены опытные следователи-криминалисты и эксперты ведомства, - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. - В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.

ВСУ атаковали автобус под Брянском

Напомним, после атаки ВСУ на автобус с детьми из белорусских Гомеля и города Речицы. Одна женщина погибла, восемь человек госпитализированы с ранениями. Трое из них, тренер-преподаватель двое детей, находятся в тяжелом состоянии.