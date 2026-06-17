Появились кадры с места удара по автобусу с детьми в Брянской области

Фото: Егор Ковальчук.

Появились кадры с места трагедии в Брянской области, где украинские террористы атаковали автобус с детьми из Белоруссии. Снимки опубликовал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус, - отметил глава региона. - Нахожусь на связи с руководством Гомельской области. Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф.

Напомним, трагедия произошла 17 июня на федеральной трассе А240 в Почепском районе. ВСУ атаковали движущийся автобус ударным беспилотником. Одна женщина погибла, семь человек пострадали, из них пятеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело.