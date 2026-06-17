Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 12:04

Появились кадры с места удара по автобусу с детьми в Брянской области

Украинские террористы понимали, что бьют по пассажирскому автобусу
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Егор Ковальчук.

Фото: Егор Ковальчук.

Появились кадры с места трагедии в Брянской области, где украинские террористы атаковали автобус с детьми из Белоруссии. Снимки опубликовал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус, - отметил глава региона. - Нахожусь на связи с руководством Гомельской области. Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф.

Напомним, трагедия произошла 17 июня на федеральной трассе А240 в Почепском районе. ВСУ атаковали движущийся автобус ударным беспилотником. Одна женщина погибла, семь человек пострадали, из них пятеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело.

Фото: Егор Ковальчук.

Фото: Егор Ковальчук.