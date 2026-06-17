Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

С брянского аэропорта через суд требуют оплаты за авторский надзор за реконструкцией. Коммерческая фирма просит взыскать почти 1,2 миллиона рублей с Управления капитального строительства Брянской области.

Между исполнителем и заказчиком был заключен договор на услуги авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Брянск)», сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

Истец утверждает, что работы были полностью выполнены, добросовестно и надлежаще, в предусмотренные сроки. Заплатить за работы должны были до 18 февраля 2025 года. Но до сих пор деньги на счет исполнителя не поступили. Поэтому он обратился в суд с требованием взыскать стоимость работ плюс неустойку.

Предварительное судебное заседание назначили на 23 июня.