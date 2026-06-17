В Брянске не стало сотрудника БГУ Марины Сергеевны Сидориной

Фото: БГУ.

В Брянске не стало сотрудника Брянского государственного университета Марины Сергеевны Сидориной. Она ушла из жизни после продолжительной болезни 15 июня, сообщают на сайте вуза.

Марина Сергеевна родилась 12 марта 1963 года в челябинском городе Сатка в семье педагогов. После окончания в 1980 году средней школы вместе с родителями переехала в Брянск. В тот же год поступила на первый курс Брянского госпединститута на факультет иностранных языков.

После окончания института Марина Сидорина начала работать учителем в школе №59 в Брянске, трудилась там до 1992 года. После перешла на работу в университет. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию. Марина Сидорина прошла трудовой путь от ассистента до заведующего кафедрой, декана факультета, проректора по заочному обучению. За успехи в трудовой деятельности была удостоена звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

- Это был человек, для которого работа во многом стала смыслом жизни, - пишут коллеги к некрологе. - Факультет педагогики и психологии под руководством М.С. Сидориной активно развивался, поддерживая лучшие традиции, заложенные старшим поколением. В этот период были открыты новые направления подготовки, обновилась материально-техническая база факультета, к учебному процессу были привлечены молодые преподавательские кадры.

В последние годы Марина Сергеевна работала помощником директора института педагогики и психологии. Университет лишился чуткого и внимательного руководителя, мудрого наставника и отзывчивого человека.

- Ректорат университета, коллектив факультета педагогики и психологии, коллеги, многочисленные ученики выражают слова искреннего соболезнования сыну Марины Сергеевны Даниилу, родным и близким в связи с тяжелой утратой, - говорят в БГУ.

С Мариной Сергеевной Сидориной простятся 17 июня.