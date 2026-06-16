Фото: "Лиза Алерт Брянск".

Под Брянском нашли живыми двух заблудившихся в лесу подростков. Парень и девушка пошли на прогулку в лес, но обратной дороги найти не смогли. Они позвонили родителям и рассказали, что заблудились.

Родные сообщили в полицию и позвонили волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

- Заявка на поиск поступила на горячую линию 13 июня 2026 года в 22:36, - рассказывают добровольцы отряда. - Время уже к одиннадцати вечера, осадков не ожидается, а вот температура всего +12 — совсем не годится для ночи в лесу. А значит — необходим выезд, ребят нужно выводить.

Волонтеры отправились к месту на внедорожнике, дальше необходимо было идти пешком. В это же время полицейские объезжали лесные дороги на автомобиле в поисках ребят.

Около полуночи волонтеры услышали отклик подростков. Пришлось пробираться к ним сквозь густую крапиву, заросли малины, потом - осока и болото впереди. Подростков нашли в удовлетворительном состоянии. Они сами могли передвигаться, травм не было. Еще немного - и детей передали счастливым родителям.